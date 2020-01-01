Каталог техники:
Починим даже то, от чего отказались другие
1 день — среднее время ремонта
Целый склад запасных частей в наличии.
Мы заранее закупаем самые ходовые комплектующие, чтобы вам не требовалось ждать пока они приедут под заказ.
Знаем где найти очень редкие запчасти.
Даже те, которых нет на территории РФ. Мы работаем с крупнейшими поставщиками в России и за рубежом.
Опыт работы мастеров более 10 лет.
Подтверждается грамотами и сертификатами о прохождении специализированного обучения
Фиксированные цены Стоимость на заявленную неисправность фиксируется и не меняется в процессе работы.
Без скрытых платежей
Узнаете итоговую стоимость до начала работ
Без предоплаты
Запасные части и работа оплачиваются только после ремонта
Без вымышленных работ
Все по честному. Лишние работы не накручиваем
|Замена дисплейного модуля
|1490
|Замена аккумулятора
|от 750
|Ремонт после попадания жидкости
|от 1990
|Замена нижнего шлейфа (зарядка)
|от 1250
|Замена шлейфа кнопки (Power, громкости, HOME)
|от 990
|Замена динамика
|1250
|Замена микрофона(на шлейфе)
|1250
|Замена корпуса
|1100
|Замена задней камеры
|от 1200
|Замена передней FaceTime камеры
|от 1200
|Обновление ПО / Восстановление ПО
|от 990
|Замена вибромотора
|1250
|Замена NFC антенны
|1250
|Замена wi-fi антенны
|1250
|Замена sim-лотка
|1200
|Замена кнопки вибро
|1250
|Замена экрана(матрицы)
|750/1500
|Замена клавиатуры
|750/1500
|Ремонт цепей питания
|2870
|Профилактическая чистка системы охлаждения
|от 990
|Замена разъёмов
|1750
|Замена шлейфа
|850
|Замена HDD/SSD
|от 450
|Ремонт корпуса
|от 1500
|Замена видеочипа
|3750
|Замена северного/южного моста
|3750
|Прошивка BIOS
|от 2000
|Отмывка мат. платы хим. раствором
|2870
|Замена петель
|1250
|Замена аккумулятора
|от 200
|Восстановление данных
|от 2500
|Настройка ПО
|от 450
|Замена экрана(матрицы)
|1500
|Замена разъёмов LAN/VGA/HDMI/USB
|2250
|Ремонт цепей питания
|2870
|Профилактическая чистка системы охлаждения
|2500
|Замена разъёма питания
|2250
|Замена шлейфа
|1500
|Замена HDD/SSD
|1500
|Замена процессора
|2500
|Замена видеочипа
|3750
|Замена северного/южного моста
|3750
|Прошивка BIOS
|от 2000
|Отмывка мат. платы хим. раствором
|2870
|Замена привода DVD-RW
|1250
|Замена Wi-Fi/Bluetooth модуля
|1500
|Восстановление данных
|от 2500
|Настройка ПО
|от 450
|Замена лампы
|от 4500
|Ремонт цепей питания
|от 2870
|Юстировка оптических блоков
|2500
|Ремонт системной платы
|от 2870
|Чистка системы охлаждения
|2500
|Ремонт внутреннего блока питания
|от 3990
|Ремонт балластера
|от 2990
|Прочий ремонт
|от 1500
|Замена экрана(матрицы)
|750/1500
|Замена клавиатуры
|750/1500
|Ремонт цепей питания
|2870
|Профилактическая чистка системы охлаждения
|от 990
|Замена разъёмов
|1750
|Замена шлейфа
|850
|Замена HDD/SSD
|от 450
|Ремонт корпуса
|от 1500
|Замена видеочипа
|3750
|Замена северного/южного моста
|3750
|Прошивка BIOS
|от 2000
|Отмывка мат. платы хим. раствором
|2870
|Замена петель
|1250
|Замена аккумулятора
|от 200
|Восстановление данных
|от 2500
|Настройка ПО
|от 450
|Диагностика
|Бесплатно!
|Нестабильный полет
|от 2000
|Сломан корпус
|от 2500
|Ошибка GPS error
|от 3500
|Ошибка Compass error
|от 3000
|Ошибка ESC error
|от 3500
|Нет передачи видео
|от 3500
|Другие неисправности
|Звоните!
Выберите бренд техники, чтобы узнать точную стоимость ремонта
В 95% случаев мы можем определить причину неисправности и точную стоимость работ просто по звонку.
Гарантия до 1 года Действует на запасные части и выполненные работы, и фиксируется в договоре Разнообразный и богатый опыт постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют от нас анализа позиций.
Используем только качественные
комплектующие от проверенных
поставщиков
Тщательно
проверяем технику
после выполнения работ
Бесплатно отремонтируем,
если опять сломается в течение
гарантийного срока
Бесплатная диагностика даже при отказе от ремонта Бесплатно выявим все неисправности и предоставим список необходимых запасных частей и работ.
Оставьте заявку чтобы записаться на БЕСПЛАТНУЮ диагностику. Наш менеджер свяжется с вами в течении 10 минут.
Адреса сервисных центровЛесная, ул. Кантемировская, д. 35
Пушкинская | Звенигородская, Загородный пр. 41-43 Телефон сервисного центра+7 (812) 603-43-36
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