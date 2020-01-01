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В период с 28 марта по 31 мая мы продолжаем работать в режиме курьерской доставки. ЗВОНИТЕ!!!
Время работы: Ежедневно с 10:00 до 20:00
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Сервисный центр Enter

Ремонт техники любой сложности с гарантией до 1 года
100% оригинальные комплектующие
БЕСПЛАТНО сделаем диагностику, даже при отказе от ремонта
сервисный центр Enter
Починим даже то, от чего отказались другие
1 день — среднее время ремонта
Целый склад запасных частей в наличии.
Мы заранее закупаем самые ходовые комплектующие, чтобы вам не требовалось ждать пока они приедут под заказ.
Знаем где найти очень редкие запчасти.
Даже те, которых нет на территории РФ. Мы работаем с крупнейшими поставщиками в России и за рубежом.
Опыт работы мастеров более 10 лет.
Подтверждается грамотами и сертификатами о прохождении специализированного обучения
Каталог техники:
Фиксированные цены Стоимость на заявленную неисправность фиксируется и не меняется в процессе работы.
Без скрытых платежей
Без скрытых платежей
Узнаете итоговую стоимость до начала работ
Без скрытых платежей
Без предоплаты
Запасные части и работа оплачиваются только после ремонта
Без скрытых платежей
Без вымышленных работ
Все по честному. Лишние работы не накручиваем
Замена дисплейного модуля 1490
Замена аккумулятора от 750
Ремонт после попадания жидкости от 1990
Замена нижнего шлейфа (зарядка) от 1250
Замена шлейфа кнопки (Power, громкости, HOME) от 990
Замена динамика 1250
Замена микрофона(на шлейфе) 1250
Замена корпуса 1100
Замена задней камеры от 1200
Замена передней FaceTime камеры от 1200
Обновление ПО / Восстановление ПО от 990
Замена вибромотора 1250
Замена NFC антенны 1250
Замена wi-fi антенны 1250
Замена sim-лотка 1200
Замена кнопки вибро 1250
Замена экрана(матрицы) 750/1500
Замена клавиатуры 750/1500
Ремонт цепей питания 2870
Профилактическая чистка системы охлаждения от 990
Замена разъёмов 1750
Замена шлейфа 850
Замена HDD/SSD от 450
Ремонт корпуса от 1500
Замена видеочипа 3750
Замена северного/южного моста 3750
Прошивка BIOS от 2000
Отмывка мат. платы хим. раствором 2870
Замена петель 1250
Замена аккумулятора от 200
Восстановление данных от 2500
Настройка ПО от 450
Замена экрана(матрицы) 1500
Замена разъёмов LAN/VGA/HDMI/USB 2250
Ремонт цепей питания 2870
Профилактическая чистка системы охлаждения 2500
Замена разъёма питания 2250
Замена шлейфа 1500
Замена HDD/SSD 1500
Замена процессора 2500
Замена видеочипа 3750
Замена северного/южного моста 3750
Прошивка BIOS от 2000
Отмывка мат. платы хим. раствором 2870
Замена привода DVD-RW 1250
Замена Wi-Fi/Bluetooth модуля 1500
Восстановление данных от 2500
Настройка ПО от 450
Замена лампы от 4500
Ремонт цепей питания от 2870
Юстировка оптических блоков 2500
Ремонт системной платы от 2870
Чистка системы охлаждения 2500
Ремонт внутреннего блока питания от 3990
Ремонт балластера от 2990
Прочий ремонт от 1500
Замена экрана(матрицы) 750/1500
Замена клавиатуры 750/1500
Ремонт цепей питания 2870
Профилактическая чистка системы охлаждения от 990
Замена разъёмов 1750
Замена шлейфа 850
Замена HDD/SSD от 450
Ремонт корпуса от 1500
Замена видеочипа 3750
Замена северного/южного моста 3750
Прошивка BIOS от 2000
Отмывка мат. платы хим. раствором 2870
Замена петель 1250
Замена аккумулятора от 200
Восстановление данных от 2500
Настройка ПО от 450
Диагностика Бесплатно!
Нестабильный полет от 2000
Сломан корпус от 2500
Ошибка GPS error от 3500
Ошибка Compass error от 3000
Ошибка ESC error от 3500
Нет передачи видео от 3500
Другие неисправности Звоните!

В 95% случаев мы можем определить причину неисправности и точную стоимость работ просто по звонку.

Гарантия до 1 года
Действует на запасные части и выполненные работы, и фиксируется в договоре Разнообразный и богатый опыт постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют от нас анализа позиций.

Используем только качественные
комплектующие от проверенных
поставщиков

Тщательно
проверяем технику
после выполнения работ

Бесплатно отремонтируем,
если опять сломается в течение
гарантийного срока

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Бесплатная диагностика даже при отказе от ремонта Бесплатно выявим все неисправности и предоставим список необходимых запасных частей и работ.

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Адреса сервисных центров

Лесная, ул. Кантемировская, д. 35
Пушкинская | Звенигородская, Загородный пр. 41-43 Телефон сервисного центра+7 (812) 603-43-36

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